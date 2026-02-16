На 16 февруари е православният празник, почитащ паметта на светите мъченици Памфил и Порфирий.Презвитер Памфил живял в Кесария през IV в. Преживявал бедно и раздавал всичко на сиромасите. По време на едно от гоненията на християните св. Памфил бил изправен на съд заради вярата си. Враговете му го хвърлили в тъмница.Същата участ сполетяла и неговия ученик Порфирий, когото първо обесили, а после изгорили на клада. След Порфирий бил посечен и св. Памфил.