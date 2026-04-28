На 28 април Православната църква почита паметта на светите апостоли Иасон и Сосипатър. Преданието разказва, че Иасон, родом от Солун или Тарс, е бил сред първите последователи, приели християнското учение от самия апостол Павел.

Какво да не правите?

Не се препоръчва рязане на коса или нокти - това се отнася най-вече за малките деца. Трябва да се въздържате и от пробиване на ушите, за да не се "отвори път" към болести и слабост.

В християнската традиция вярващите се обръщат към светците с молитви, почитайки ги като ходатаи пред Бога и молейки за духовна подкрепа и помощ.