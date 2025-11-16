Интермодалният терминал в Русе, модернизацията на жп инфраструктурата и подобряването на шосейния транспорт сред водещите правителствени приоритети
©
До 2029 година трябва да приключи внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) между Русе и Каспичан, съобщи Драганов след срещата. Той обясни, че прогнозната стойност за изпълнението на всички дейности възлиза на 165 млн. лева, като по този начин ще се постигне оперативно съвместима жп инфраструктура с тази на другите европейски страни и така ще се гарантира безпроблемното транспортиране на пътници и товари в дългосрочен план.
Чрез внедряване на най-съвременни осигурителни и телекомуникационни системи от последно поколение напълно ще се минимизира субективният фактор, значително ще се повиши пропускателната способност и точността на изпълнение на графика за движение на влаковете и в крайна сметка ще се подобри конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт, особено за прехвърляне на превоза на товари от автомобилния към жп транспорта, уточни областният управител на Русе.
Той поясни, че на практика целта на системата е да идентифицира състоянието и статуса на железопътната мрежа и след това да предава "разрешение за движение“ на даден влак, като определя разстоянието, през което влака има разрешение да премине и данни за пътя напред, като ограничение на скоростта и наклона. Компютър на борда на влака използва тази информация заедно с данните за спирачната способност на влака, за да изчисли разрешената скорост, както и безопасния спирачен профил, когато влакът наближава края на разрешението за движение.
Системата на борда, допълнена с пътното оборудване, наблюдава пътя от позицията на влака, като дава възможност на системата да провери дали разрешението за движение не е изтекло и дали разрешената скорост не е превишена, ако е така, автоматично се предприема действие за регулиране скоростта на влака, разясни Драгомир Драганов.
Той обясни, че се работи активно и по изграждането на тягова подстанция при Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA. Благодарение на проекта ще се осигури надеждно захранване на съседните жп възли, както и намаляване разходите, подчерта Драганов и посочи, че проектът ще позволи при бъдещата електрификацията на Дунав мост при Русе да се захрани контактната мрежа на съоръжението, като по този начин ще бъде възможна електрическата жп връзка между Румъния и България.
Особено внимание по време на заседанието бе обърнато и на интермодалния транспорт, като в момента в процес на одобрение са проектите за интермодални терминали в Русе, София, Горна Оряховица и Видин. 45% от всички средства по програмата са насочени към Северна България – това представлява целенасочена политика за сближаване и намаляване на регионалните различия, подчерта вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
Вицепремиерът отбеляза, че през последната година Министерството на транспорта и съобщенията е постигнало сериозен напредък в изпълнението на програмата, въпреки забавянията от предходните години. Почти 3 млрд. лв. са договорените средства, разплатените са над 658 млн. лв., а през последните шест месеца са сключени нови договори за над 1,25 млрд. лв., подчерта Караджов. Сред основните пътни проекти с отчетлив напредък той посочи автомагистрала "Русе – Велико Търново“, по която вече има разплащания от почти 176 млн. лв., и автомагистрала "Европа“, по която е извършено финално плащане от 85 млн. лв.
Още от категорията
/
Радан Кънев за задържането на сина му: Явно не сме намерили верния подход, моментът е труден за нас
10:54
Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
15.11
Желязков: България е готова за нови мостови съоръжения през Дунав, но се опитваме да убедим румънските си партньори
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.