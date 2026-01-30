Сподели close
Положителното становище на РИОСВ – Велико Търново е знак, че инвестиционното намерение на "Мингемар“ ЕООД отговаря на всички нормативни изисквания, заложени в българското и европейското законодателство.

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, както и допълнителният хидроложки доклад не са задължителни по закон, но са предприети от РИОСВ – Велико Търново именно за да се елиминират притесненията на местната общност. Това е механизмът, чрез който държавата гарантира, че подобни дейности се осъществяват в синхрон със законодателството и при липса на заплаха за природата и здравето на хората. В рамките на този експертен процес са разгледани всички ключови аспекти – въздух, води, почви, шум и въздействие върху населението – и е установено, че при предвидените мерки няма никакъв риск за околната среда и местната общност.

Законът в Република България изрично допуска и регулира добива на подземни богатства, включително варовик, именно защото тези ресурси са от стратегическо значение за икономиката, строителството и регионалното развитие. Инвестиционното ни намерение се реализира в пълен синхрон със Закона за опазване на околната среда, Закона за подземните богатства и всички приложими екологични норми под контрола на компетентните държавни институции.

"На фона на положителното решение на РИОСВ вярваме, че местната власт ще прекрати противопоставянето и ще бъде активен партньор в привличането на устойчиви инвестиции, които създават работни места, приходи за общините и възможности за развитие на региона. Призоваваме общественият разговор да се води на базата на факти, експертни оценки и закона, а не на внушения", се казва в позицията на "Мингемар".

"Мингемар“ ЕООД остава твърдо ангажирана с принципите на прозрачност, диалог и отговорност. Готови сме да работим съвместно с местната власт, институциите и гражданите, за да докажем, че икономическото развитие и опазването на околната среда не са противоположни цели, а могат и трябва да вървят ръка за ръка.

Припомняме, че преди дни протестиращи блокираха главния път София – Варна на територията на Велико Търново. Хората от старата столица и съседни населени места се обявиха срещу инвестиционно намерение за изграждане на кариера за добив на варовици в съседното на Велико Търново село Балван, което се намира на 8 км. по права линия от града.