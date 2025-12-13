След като влизането на България в еврозоната накара много хора да вложат парите си в имоти, пазарът е в застой.Очакванията на имотния инвеститор Иво Димовски обаче са той да се раздвижи в периода март-април. Това прогнозира той в рубриката "Портфейл" в ефира на "Дарик кафе"."Тогава българинът ще осъзнае, че еврото е факт, ще го приеме, ще премине напред и ще се фокусира върху това как да управлява приходите си".Експертът заяви още, че е важно да следим лихвения процент в еврозоната, който в момента е 2% на фона на инфлация от 2.2%. ЕЦБ има среща на 18 декември, на която трябва да вземе решение дали да го повиши, като очакванията са той да остане без промяна, посочи Димовски.Инвеститорът уточни, че лихвеният процент на Европейската централна банка ще важи и за България, като част от еврозоната."Не искам хората да се плашат, когато се говори, че влизаме в еврозоната и лихвите ще се качат. Тук не говорим за двукратен ръст. Реалността не е такава - поне по ипотечните кредити."Димовски даде и пример: В момента лихвата по ипотечните кредити у нас е между 2.2 и 2.8%. Това означава, че ако си си купил имот и вноската ти е 1000 лева за период от 30 години, а лихвата 2.2%, нейното покачване до 3% ще вдигне вноската си на месец с не повече от 100 лева.Той обаче очаква ликвидният ресурс в българските банки да натисне надолу тези лихви и те да не се изравнят с германските, например, където в момента възлизат на между 3 и 3.5%, но бавно спадат.Къде е най-добре да вложим 50 000 евро?С 50 000 евро е трудно да влезеш на имотния пазар, уточни Димовски."Вариант е да инвестираш на зелено, чрез разплащателна сметка при строител, който има осигурено банково финансиране. След даден период от време обаче ти трябва платиш цялата остатъчна сума, която най-вероятно ще е повече от 50 000 евро, дори и за малък имот."Тези схеми обаче са достъпни само при големите строители, където и цените на имотите са различни, защото финансирането вдига разхода, обясни експертът.Доверявайки се на образованието и опита си, той би инвестирал парите си в ETF-и (Exchange-Traded Fund, или борсово търгуван фонд), които следят акциите на различни по профил компании."Акциите на част от тях ще поевтиняват, а на други ще поскъпват. Плюсът тук е, че няма нужда да следиш една акция и компания отблизо, ти се доверяваш на така наречения пасивен фонд, който просто следи резултата от всички компании."По този начин диверсифицираш портфейла си и си осигуряваш възвръщаемост за години напред, посочи Димовски и уточни, че за него е много рисковано да инвестираш в индивидуални акции, защото залагаш на една компания и на един мениджмънт.Относно риска, който всички инвестиции носят, Иво Димовски коментира, че хората го възприемат много индивидуално и "апетитът" им е различен. Изключително важно е когато си легнеш вечер и си затвориш очите, да можеш ли да спиш спокойно с риска, който си поел за твоя капитал, уточни той.Според експерта, много е важно да изясним какво целим с инвестициите си - когато покрием нуждите си от покрив над главата, храна на масата и възможности да пътуваме, до къде още искаме да стигнем? Защото стресът да инвестираш много пари и да изкарваш много пари е там."Излизаме с презумпцията, че трябва да сме много богати. Аз не съм съгласен. Виждам как живеят швейцарците - най-богатия народ в света. Те не карат скъпи коли, а карат по хубави пътища. Имат добри училища и скъпи детски градини. Те инвестират парите си в образование, но не купуват лайфстайл, който е комфортен и го виждаме в България всеки ден."