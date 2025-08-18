ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инж. Бойчо Скробански след влаковата катастрофа в Хасковско: ЖП инфраструктура се нуждае от сериозна рехабилитация
Той обясни, че екипът е започнал предварителни действия още на деня на инцидента, но основното разследване се стартира сега.
"Разследването по случая е започнало още на 15-ти, денят на произшествието, но основно започва днес и екипът, който е сформиран за започване на това разследване, ще се изнесе на място в междугарието – Любеново – Симеоновград и съответно ще започне с измерването на железопътната инфраструктура, тъй като идеята е максимално бързо да приключи тези измервания по нея, за да може да се пусне влаковото движение и да не се спира експлоатационният процес на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия. Съответно, след това комисията ще се насочи към измерването на вагоните, които дерайлираха и самозапалиха“, заяви инж. Скробански.
По думите му първоначалната картина е "твърде неприятна“ с дерайлиралите вагони, повредена инфраструктура и контактна мрежа:
"За съжаление все пак това идва да покаже, че наистина жп инфраструктура се нуждае от една сериозна рехабилитация. Тук искам статистически да вметна няколко цифри – от последните може би 20-30 години в железопътната инфраструктура има голямо просрочие на ремонти по жп линията, които водят до сваляне на проектните скорости, и към днешна дата от 5000 метра линейна жп мрежа, може би около 2500 метра има просрочени ремонти, които трябва да се върне сериозно внимание върху експлоатацията на тези линии, тъй като по тях виждаме ежедневно се движат товари, които са върху тези линии – товари предимно на железопътните предприятия, превозвачи, които оперират на нашата територия“, обясни инж. Скробански.
Той уточни, че към момента се работи по основни хипотези за причината на произшествието. Три са факторите:
"Първият е железопътна инфраструктура, вторият – подвижен железопътен състав, с който се е реализирало произшествието, и третите – работна, това ще бъде взаимодействие на инфраструктура с подвижен състав.“
