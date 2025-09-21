ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Инж. Младенов: AI помага в прогнозите за времето
Ефектът е не само за обикновените хора, но и за предприятията.
"Метеорологията на бъдещето изглежда доста интересна. Изкуственият интелект (AI) постига демократизация на прогнозите на времето. Типичните модели са математически и така постигат определена прогноза", обясни инж. Константин Младенов от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Как работи изкуственият интелект
Той каза, че изкуственият интелект взима информация от т.нар. реанализ - получават нова версия на математическите модели, взимат старата информация и правят наново прогнозата.
Този резултат го дават на изкуствения интелект. След като AI е обучен, са му необходими 60 секунди, за да види информацията и да каже какво ще се случи.
Инж. Младенов подчерта пред Bulgaria ON AIR, че изкуственият интелект няма да замени хората, а ще им помага.
"Математическите модели говорят неговия език и той го разбира", добави гостът.
Какви са рисковете
На въпрос колко сериозни рискове крие автоматизацията и работата с изкуствен интелект, инж. Константин Младенов отговори, че рискове ще има, ако започнем да му се доверяваме твърде много.
По думите му със сегашните климатични промени виждаме неща, които се случват за пръв път, а изкуственият интелект може да ги сметне за невъзможни и да ги изключи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 64
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: