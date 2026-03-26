Йордан Вълчев: Договорите за ремонти на пътища се подписват преди началото на строителния сезон
В ефира на NOVA Вълчев обясни процедурите. В края на 2022 - началото на 2023 г. е планирано подписване на договори за текущи ремонти. Така четиригодишният период отива до 2027 г. "В продължение на 1 година договорите не са подписвани заради обжалвания и процедури в съда. В края на 2023 и началото на 2024 тези договори започват да се подписват. Съответно през 2024 и 2025 г. се дават задания, за да може да се работи. През 2024 и 2025 г. се работи ударно, извършени са много дейности. Заданията, както и сегашният министър каза, са възложени. Не са платени, не са извършени, а са възложени", каза Вълчев.
И добави, че парите са разпределени пропорционално, но е нормално да има възложени дейности, които ще се извършват през следващите години.
"Съвсем нормално е в началото на строителния сезон да се възлагат допълнителни дейности по договор, за да може да започне работа навреме. Не може през лятото да възлагаме", допълни Вълчев.
По отношение на оскъпяванията с до 50%, Вълчев каза, че е нормално и е вписано в договорите. "Това е за допълнителни работи, които да се извършат", допълни той. Парите били от планувания бюджет на АПИ.
Той отрича вместо пълно обновяване на дадени участъци просто да се пълнят дупки, което е по-скъпо на единица площ. "20% от договорите са за кръпки и зимно поддържане. Останалите 80% са за текущи ремонти, където се ремонтира изцяло и цената е по-ниска", каза Вълчев.
