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|Éîðäàíîâ: Çàùî Áîðèñîâ òðÿáâà äà ïîäàâà îñòàâêà? Óëèöàòà íå ìîæå äà ðåøàâà ïðîáëåìè â åäíà åâðîïåéñêà äúðæàâà
"Îïðåäåëåíî 400 äóøè ñúñ ñèãóðíîñò ùå ìèñëÿò ïî-äîáðå îò 240 ïî íàé-âàæíèòå âúïðîñè â äúðæàâàòà, çàùîòî ùå äåìîíñòðèðàò è ïî-øèðîêà ïðåäñòàâèòåëíîñò. Íîâàòà Êîíñòèòóöèÿ å íåîáõîäèìà òî÷íî îò 30 ãîäèíè. Ìíîãî îò ìëàäèòå, êîèòî ñåãà ïðîòåñòèðàò, íå áÿõà ðîäåíè ïî âðåìå íà íàïèñâàíåòî íà ñåãàøíèÿ îñíîâåí çàêîí", çàÿâè Éîðäàíîâ.
Ïî äóìèòå ìó ôóíäàìåíòàëåí ïðîáëåì íà íàñòîÿùàòà Êîíñòèòóöèÿ íà Áúëãàðèÿ å, ÷å â íåÿ èìà íåðåôîðìèðóåìîñò íà ñúäåáíàòà ñèñòåìà.
"Òîâà å îñíîâíèÿò ïðîáëåì íà íàøàòà Êîíñòèòóöèÿ. Èìàøå ñåðèîçíà ïðèåìñòâåíîñò ìåæäó íîìåíêëàòóðíèòå ôàìèëèè. Ñïîìíåòå ñè êàê Áîðèñ Âåë÷åâ ñòàâà ãëàâåí ïðîêóðîð. Íå áåøå ñàìî òîâà âúïðîñúò. Íèòî åäíà áèâøà ñîöèàëèñòè÷åñêà äúðæàâà íå ïðèå â íà÷àëîòî íà äåìîêðàòè÷íèÿ ïðåõîä êîíñòèòóöèÿ. Òå çàïî÷íàõà ðåôîðìè, çà äà ñå âèäè åäíà ãîðå-äîëó ÿñíà êàðòèíà êàêâî ïðåäñòàâëÿâà äåìîêðàöèÿòà. Ïîëøà åäâà íà îñìàòà ãîäèíà ïðèå êîíñòèòóöèÿ. Íàøàòà Êîíñòèòóöèÿ áåøå åäíî àáñîëþòíî íåíóæíî ìåðîïðèÿòèå. Çà íàøèòå óñëîâèÿ òîâà îáà÷å áåøå åäèíñòâåíèÿò âàðèàíò äà ñå îòñòðàíè êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ îò âëàñòòà è äà ñå ñòàðòèðà äåìîêðàòè÷íàòà ïðîìÿíà. Áúëãàðèÿ áåøå íàé-ìàëêî äåìîêðàòè÷íàòà äúðæàâà è íàé-ïîòúíàëèÿò ñàòåëèò â Ñúâåòñêèÿ ñúþç", êîìåíòèðà åâðîäåïóòàòúò ïðåä Bulgaria ON AIR.
Éîðäàíîâ îáÿñíè îùå, ÷å òåîðåòè÷íî íîâèÿò îñíîâåí çàêîí íà Ðåïóáëèêàòà òðÿáâà äà ñå ñúçäàäå â íîâ ïàðëàìåíò.
"Î÷åâèäíî ÃÅÐÁ ùå âíåñàò ïðîåêò çà Êîíñòèòóöèÿ äî 2 ñåïòåìâðè, ñëåä êîåòî äðóãèòå ïàðòèè ùå èìàò âúçìîæíîñò äà ãî îáñúäÿò è äà âíåñàò ñâîè ïðîåêòè. Òîçè ïðîåêò áè òðÿáâàëî äà áúäå ðàçïðåäåëåí âúâ âñè÷êè ïàðëàìåíòàðíè êîìèñèè. Âúçìîæíî å ïàðëàìåíòúò äà ðåøè äà íàçíà÷è ñïåöèàëíà êîíñòèòóöèîííà êîìèñèÿ. Ñëåä òîâà ñå îòèâà íà ãëàñóâàíå, íà êîåòî íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè òðÿáâà äà êàæàò äàëè ñâèêâàò Âåëèêî íàðîäíî ñúáðàíèå èëè íå. Òåîðåòè÷íî Êîíñòèòóöèÿòà ùå ñå ïèøå â äðóã ïàðëàìåíò îò äðóãè íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè - òîâà ùå áúäå Âåëèêîòî íàðîäíî ñúáðàíèå", ïîä÷åðòà ïîëèòèêúò.
Ñðåä ïðîòåñòèðàùèòå èìà è ìîðàëíî íå÷èñòîïëúòíè õîðà - òåçè, êîèòî ðàçáèõà ïðåäíîòî ñòúêëî íà êîëàòà íà æåíàòà íà áóë. "Ñèòíÿêîâî". Çàùî Áîéêî Áîðèñîâ òðÿáâà äà ïîäàâà îñòàâêà? Çàùîòî íÿêîé ïèå áèðà íà Îðëîâ ìîñò? Óëèöàòà íå ìîæå äà ðåøàâà ïðîáëåìè â åäíà åâðîïåéñêà äúðæàâà.
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