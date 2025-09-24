Йотова: Кампанията срещу президента Радев е заради покачването на неговия рейтинг

© Продължавам да очаквам солидни и сериозни аргументи защо това се прави. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова във връзка с промените в Закона за НСО.



"Фокус" припомня, че в промените е заложено да отпадне функцията на НСО да осигурява транспорт на администрацията на президента.



Йотова посочи още, че подобен опит вече е бил правен в миналото, но впоследствие е бил отменен.



"Цялата тази кампания е срещу президента Румен Радев и президентската институция, срещу страховете от нарастващото му влияние и от покачването на неговия рейтинг", обясни още тя.



За държавата с "главно Д":



"Първо трябва да видим как ще се развие тази роля в мнозинството и в парламента", подчерта Йотова. "Откакто Пеевски заговори за държавата с "главно Д", нараснаха противоречията и конфликтите в управлението".



Изказването на лидера на "ДПС-Ново начало" от миналата седмица, провокира и реакцията на Бойко Борисов, който призова за по-малко самонадеяност в говоренето.