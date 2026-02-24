Илияна Йотова на XXXIX Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). През настоящата година организацията чества своята 30-годишнина.
Председателят на НСОРБ Даниел Панов благодари на Илияна Йотова за неизменната ѝ подкрепа за местното самоуправление и ангажираността ѝ към регионалното развитите.
В приветствието си към участниците в Общото събрание президентът подчерта ключовата роля на местната власт за развитието на страната и за отстояването на интересите на българските граждани. Тя отбеляза, че без силно местно самоуправление връзката между държавата и гражданите е невъзможна. Държавният глава изрази признателност към ръководството на НСОРБ и към всички кметове за последователната им работа през годините като партньор на националните институции, като активен участник в изработването на стратегически решения и като коректив в процеса на тяхното прилагане. "Вие сте едновременно министри на всичко по места – хората търсят от вас отговорност и решения, независимо от характера на проблемите“, подчерта Йотова и посочи, че местната власт често поема тежестта на кризи, породени от политическа нестабилност и институционална ерозия на национално ниво.
Президентът открои натрупаните предизвикателства пред общините – демографския срив, задълбочаващите се регионални дисбаланси, социалните неравенства, изоставането в стратегическата инфраструктура и необходимостта от устойчиви решения вместо временни импровизации.
"Не можем вечно да разчитаме на чудеса от храброст. Необходими са стратегическа визия, насърчителни мерки и равнопоставена система от правила и възможности за всяка община“, посочи държавният глава. Илияна Йотова изтъкна, че държавата е длъжна да защитава интересите на българските общини в европейските институции. А националните позиции по отношение на кохезионната политика трябва да бъдат изградени върху експертизата на местната власт и познаването на реалните потребности.
Илияна Йотова постави акцент върху необходимостта от финансова автономия на общините, от по-голяма самостоятелност при планирането и изпълнението на политики.
Държавният глава изрази очакване служебното правителство да проведе незабавен диалог с НСОРБ, тъй като липсата на редовен бюджет затруднява изпълнението на вече поети ангажименти, възпрепятства и планирането. "Два месеца може да изглеждат кратък срок, но в динамично време като днешното те могат да блокират ключови дейности“, предупреди тя. Йотова подчерта, че в рамките за консултациите с парламентарните групи за съставяне на служебен кабинет неизменно е поставяла темата за местната власт и трудностите пред дейността ѝ при липсващ редовен национален бюджет.
Президентът открои проблемите с управлението на ВиК системите и високите загуби на питейна вода. Йотова изтъкна липсата на достатъчна ефективност на прилаганите досега от държавата мерки за устойчиво управление в тази област, като даде пример с 60% загуба на питейна вода.
По думите на държавният глава не по-малък проблем пред местната власт е справянето и с наводненията и пожарите. По думите ѝ основната тежест при подобни кризи пада именно върху местното упрвление, което се ангажира както с мобилизацията на хората и се сблъсква с липсата на достатъчно средства, осигурени от държавата, за справяне с проблеми от такъв характер.
"Хората питат кмета защо не могат да си платят сметките и защо цените растат. Бог високо, цар далеко – кметът е до тях“, заяви президентът и подчерта необходимостта от спешни социални мерки. Илияна Йотова изтъкна тревогите на българските граждани след влизането на страната в еврозоната, свързани с нарастващите цени на стоки и услуги и ограничените възможности на общините да подпомагат най-уязвимите в условията на бюджетни ограничения.
"Дошло е време да говорим по-малко за високите политики и повече за вседневните грижи на хората“, подчерта Илияна Йотова. По думите ѝ фокусът трябва да е върху инфраструктурата в кварталите, достъпа до детски градини и училища, чистата среда и безопасните пространства за децата. Държавният глава изтъкна, че подобни ежедневни грижи на хората във всяко населено място се решават от местната власт, въпреки че често политици с готовност от първо лице си присвояват успехите на общините. "Доброто управление не е надлъгване и не е разменна монета на политическия пазар. То изисква сътрудничество, доверие и предвидимост“, подчерта президентът.
Президентът Йотова акцентира и върху отговорността на местната власт в контекста на предстоящите избори и необходимостта от гарантиране на честен и прозрачен вот. "Нека направим така, че хората да вярват, когато отиват да гласуват, че всеки глас ще бъде зачетен“, призова президентът.
