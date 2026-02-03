Сподели close
Президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите за служебен премиер. Първо тя разговаря с представители на ГЕРБ-СДС.

Държавният глава благодари, че са се отзовали за консултациите и посочи, че те не са формални.

"Няма да бъде лесно през следващите седмици, но вярвам, че целта ни е обща - прозрачни и честни избори и добра подготовка за тях, работеща държава до съставянето на служебния кабинет, както и до редовно правителство", заяви в началото на срещата Йотова.

По думите ѝ президентът трябва да избере служебен премиер между 10 лица, избрани и назначени от НС. "Това е огромна отговорност за самите тях", подчерта тя.

"Те трябва да защитават не само своя личен авторитет, но и авторитета на институцията, която ги е избрала – най-важната институция в една парламентарна република – именно Народното събрание. За мен те са част от легитимността на тази институция. За съжаление половината от тях отказаха в предварителните разговори", допълни Йотова.

Държавният глава посочи, че ще изпълни конституционните си правомощия и ще възложи мандат на един от кандидатите и обясни, че днешните консултации са важни.

"Важна е вашата преценка за най-важните и неотложни въпроси, които трябва да решава страната ни в следващите месеци, които не търпят отлагане и чакането на редовен кабинет", каза още Йотова.