Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 4 февруари, сряда, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Движение за права и свободи – Ново начало“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "БСП – Обединена левица“;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на "Има такъв народ“.

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на "Възраждане“.