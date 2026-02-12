Андрей Гюров пристигна на “Дондуков" 2 при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
Йотова му връчи папката с мандата за съставяне на служебно правителство. Дотук се стигна, след като петима души от "домовата книга" дадоха своето "да" да заемат поста служебен премиер, а вчера Йотова посочи именно Андрей Гюров.
"Очакванията са изключително големи - от Вас очакваме да защитите всеки наш глас. Очакваме изборите да се проведат спрямо законите в България, за да гарантират стабилна, правова и стабилна държава. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание. Очаквам до една седмица да представите състав на правителство", каза президентът.
Йотова посочи, че има една седмица да посочи състав на служебния кабинет.
"Ситуацията не е нормална, но Вие ми давате Вашето доверие, а аз го приемам, въпреки ограничения избор. Ще подходя с отговорност и разум, целта са честни избори. В следващите дни ще събера екип, в които всички ще намерят образ, хора с експертиза", отговори Гюров.
Йотова връчи папката за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
© ФОКУС
Още по темата
/
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
11.02
Политолог прогнозира: Йотова ще посочи за служебен премиер Андрей Гюров, а вътрешен министър ще стане Бойко Рашков
11.02
Проф. Пламен Киров: Днес или утре се очакват новини от президентството, свързани със служебното правителство
11.02
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
11.02
Още от категорията
/
Бивш социален министър: Парите за пенсия не стигат. Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.