Йотова за думите на Борисов: Ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Очевидно те не са за поста

След безпрецедентната атака, която господин Борисов направи срещу собствения си министър-председател, докато той е на заседанието на ООН във Вашингтон. Това е втори удар срещу Министерски съвет, защото, ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Така вицепрезидентът Илияна Йотова отговори на изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, което той направи по-рано днес.



"Очевидно те не са за поста, който заемат, защото президентът кани хора, които могат да вършат работа за България. Ако не искат да идват в тези делегации, значи те не просто не искат да вършат работата си, но работят срещу интересите на странат", каза още тя от Маджарово.