Президентът Илияна Йотова стартира консултациите с представители на парламентарните групи в 52-ото Народно събрание.

Днес на 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме, както следва:

От 10.30 часа – представители на парламентарната група на "Прогресивна България“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 12.30 часа – представители на парламентарната група на "Движение за права и свободи – ДПС“;

От 14.00 часа – представители на парламентарната група на "Демократична България“;

От 15.00 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме промяната“;

От 16.00 часа – представители на парламентарната група на "Възраждане“