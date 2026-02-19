Ирина Щонова встъпи в длъжност и прие поста от Петър Дилов на официална церемония в министерството днес.
Сред основните си задачи Щонова очерта решителни действия за овладяване на ценовото увеличение, като изтъкна, че това е тема, в която ще се работи в пълна координация с останалите министерства.
"Считам, че най-големият плюс е, че познавам институцията и мога да работя още от първия ден, без да губя време. Идвам от бизнеса, където се изисква да си оперативен и да взимаш бързи решения. Ще бъда диалогична и ще разчитам на хората в администрацията“, посочи тя.
Министър Щонова изтъкна още, че ще работи за подобряване на диалога с бизнеса и за устойчив икономически растеж.
Тя увери, че ще има приемственост в дейностите на ведомството и ще продължи работата по заложените приоритети.
Петър Дилов пожела успех на своя наследник на поста и изрази увереността си, че екипът на министерството ще продължи да работи активно за развитието на българската икономика.
