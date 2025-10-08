Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Искат да отпадне изискването за изразяване приживе на изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта на човек
Автор: Вилислава Ветренска 15:01Коментари (0)67
©
Министерският съвет прие Решение за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

С предложената промяна отпада изискването за изразяване приживе на изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта на лицето, което се вписва в неговата здравноосигурителна книжка.

Причините за разработване на проекта са свързани с необходимостта от усъвършенстване и осъвременяване на нормативната уредба в областта на електронното здравеопазване. В тази връзка са предложени промени за отмяна на задължението на НЗОК да издава здравноосигурителна книжка на всяко задължително здравноосигурено лице. Предложението е част от процеса по дигитализация в здравеопазването, който се реализира посредством Националната здравно-информационна система /НЗИС/, в която се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки гражданин и поддържане на публични и служебни електронни регистри, информационни бази от данни и системи.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки всеки български гражданин ще има възможност директно да изрази волята си във връзка с вземане на органи, тъкани и клетки за трансплантация след смъртта пред Изпълнителна агенция "Медицински надзор“, вкл. чрез подаване на декларация за отказ от донорство по електронен път.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
20:38 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
17:07 / 06.10.2025
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
12:01 / 06.10.2025
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
12:08 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
08:56 / 06.10.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: