Настояваме за оставката на шефката на "ВиК Холдинг", това заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ в кулоарите на парламента. 

"Шефката на "ВиК Холдинг" е жената на Деньо Денев - шефът на ДАНС. Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност. Това е огромна сила и огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и сега продължават да изпълняват желанията на Пеевски", посочи Божанов.

Целият скандал с водата и покачването на цените са мотивите на партията.