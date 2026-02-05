Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Държавата не може да функционира без бюджет - удължен или нов. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на ''ДПС – Ново начало'' Искра Михайлов пред журналисти в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.

"Удължаване на сегашния бюджет трябва да има във всеки случай. Дали ще има нов бюджет, гласуване, или дали служебното правителство ще внесе удължаване на бюджета - това са все възможности", каза още депутатът.

На въпрос дали от "ДПС – Ново начало" биха подкрепили предложението на "БСП-Обединена левица" парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., Михайлова каза, че това е тема, която трябва да бъде обсъдена много внимателно от всяка от групите.