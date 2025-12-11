Искрен Веселинов: Европейските фондове, които са насочени към намаляване неравенствата в регионите, не се използват пълноценно
©
Регионалните неравенства са едни от основните стълбове на демографската катастрофа. Според експертите 1/4 от общините са в демографски колапс и не подлежат на съживяване по никакъв начин. "В половин България нещата са почти необратими. Това, което прави свръхцентрализираната държава като политики, води до обезлюдяване, до липса на възможности за развитие и този проблем става един от основните в държавата. Публичните инвестиции обслужват една много малка част от територията, която е с най-голямо население и съответно електорално тежи най-много, но водят на практика до изпразване на тази територия“, обясни Веселинов.
Европейските фондове, които са насочени към намаляване неравенствата в регионите, не се използват пълноценно, отбеляза той. "София например е привлякла 5,5 милиарда финансиране от европейските фондове, или 4200 лева на човек, докато Северозападният район, най-бедният – едва 1000 лева на човек. Останалите райони са горе-долу с еднакви нива – около 2500 лева на човек. Това подтиква хората от малките населени места да търсят работа в големите градове, в София и накрая да заминат в чужбина. Идеята е не просто да се пренасочат ресурсите и не по-малко от 50% от държавния бюджет да отива за финансиране на дейности на общините в регионите, а най-после да се случи второто ниво на самоуправление“, подчерта Искрен Веселинов.
За целта обаче е нужен политически консенсус и обществена подкрепа, добави той. "Трябва да създадем такива механизми, за да могат регионите да са сигурни в своето развитие, независимо от височайшата централна воля. Тогава няма да разчитаме, че София ще забележи един или друг проблем на територията на даден регион. Смятам, че грижата за всички пътища може да бъде поета от регионите. По този начин пътната мрежа по Дунав да речем може да бъде уплътнена и Дунав да стане източник на развитие, вместо както в момента, да нямаме изобщо път от Видин до Силистра. Говорим и за икономическото развитие, т.е. възможността да се привличат инвестиции, да се създават индустриални зони. Всеки регион би могъл да има своите водещи индустрии и теми за развитие. Всичко това може да бъде направено на база на това ниво на самоуправление, което в момента липсва в България“, смята председателят на Центъра за демографска политика.
Още от категорията
/
Антоанета Титянова: В България липсва орган, който да се бори за спазване на законодателството, касаещо медиите
21:18
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
21:04
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
20:34
Радев: България има интерес да използва опита на Република Корея за повишаване на ефективността на публичната администрация
19:09
Проф. Пламен Киров: Българският народ ще посрещне 1 януари в икономически и политически тежка ситуация
17:07
Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
16:43
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.