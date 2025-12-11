"Български региони“ е чисто гражданска инициатива, която обединява съмишленици, които се занимават с демография, с регионално развитие, с благоустройство и архитектура. Това каза председателят на Центъра за демографска политика Искрен Веселинов в предаванетоРегионалните неравенства са едни от основните стълбове на демографската катастрофа. Според експертите 1/4 от общините са в демографски колапс и не подлежат на съживяване по никакъв начин. "В половин България нещата са почти необратими. Това, което прави свръхцентрализираната държава като политики, води до обезлюдяване, до липса на възможности за развитие и този проблем става един от основните в държавата. Публичните инвестиции обслужват една много малка част от територията, която е с най-голямо население и съответно електорално тежи най-много, но водят на практика до изпразване на тази територия“, обясни Веселинов.Европейските фондове, които са насочени към намаляване неравенствата в регионите, не се използват пълноценно, отбеляза той. "София например е привлякла 5,5 милиарда финансиране от европейските фондове, или 4200 лева на човек, докато Северозападният район, най-бедният – едва 1000 лева на човек. Останалите райони са горе-долу с еднакви нива – около 2500 лева на човек. Това подтиква хората от малките населени места да търсят работа в големите градове, в София и накрая да заминат в чужбина. Идеята е не просто да се пренасочат ресурсите и не по-малко от 50% от държавния бюджет да отива за финансиране на дейности на общините в регионите, а най-после да се случи второто ниво на самоуправление“, подчерта Искрен Веселинов.За целта обаче е нужен политически консенсус и обществена подкрепа, добави той. "Трябва да създадем такива механизми, за да могат регионите да са сигурни в своето развитие, независимо от височайшата централна воля. Тогава няма да разчитаме, че София ще забележи един или друг проблем на територията на даден регион. Смятам, че грижата за всички пътища може да бъде поета от регионите. По този начин пътната мрежа по Дунав да речем може да бъде уплътнена и Дунав да стане източник на развитие, вместо както в момента, да нямаме изобщо път от Видин до Силистра. Говорим и за икономическото развитие, т.е. възможността да се привличат инвестиции, да се създават индустриални зони. Всеки регион би могъл да има своите водещи индустрии и теми за развитие. Всичко това може да бъде направено на база на това ниво на самоуправление, което в момента липсва в България“, смята председателят на Центъра за демографска политика.