Истински транспортен кошмар на границата ни с Гърция
©
Към сутринта на 2 януари движението по границите с Турция, Северна Македония, Сърбия и Румъния е нормално. Спокойствието обаче е временно – по информация на властите около 12–13 часа се очаква възобновяване на активните блокади от гръцка страна, което може напълно да блокира трафика.
Протестите на гръцките фермери и животновъди продължават вече повече от месец. Недоволството им ескалира заради забавени европейски субсидии, високи цени на горива и енергия и растящи разходи за производство. В опит да окажат натиск върху правителството в Атина, земеделците блокират магистрали, ключови пътища, гранични пунктове, а на места дори летища и пристанища.
Най-засегнати от блокадите са:
-ГКПП "Кулата–Промахон“ – най-натовареният пункт, където тировете често са спирани с часове, а понякога и напълно;
-ГКПП "Илинден–Ексохи“ – сериозни ограничения за тежкотоварния трафик;
-Районът на "Капитан Петко Войвода–Орменион“, където също има стачни действия от гръцка страна.
Фермерите планират национална среща на 4 януари, на която ще решат дали протестите да прераснат в още по-мащабни блокади. До тогава шофьорите са предупредени да се въоръжат с търпение и да следят ситуацията в реално време, защото границата с Гърция може да се превърне в капан.
Още по темата
/
Отново е блокирано движението за тирове на ГКПП "Илинден" и "Кулата" заради протест на гръцки фермери
18.12
Още от категорията
/
Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
10:16
Петър Ганев: При някои храни и при ресторантите говорим за над 80% увеличение на цените за 5–6 години
10:01
Цветанка Минчева от Асоциацията на банките у нас: Не вярвайте на хора, които твърдят, че могат да ви сменят парите по по-изгоден курс
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.