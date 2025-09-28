Историческо постижение за селекционера на Италия!

© FB: La Gazzetta dello Sport Селекционерът на италианският национален отбор Фердинандо ди Джорджи се превърна в единственият, който е стигнал до цели 5 златни медала от световни първенства по волейбол при мъжете!



Фефе е планетарен първенец като състезател за "скуадра адзура" за 1990-а година, 1994-а година и 1998-а година.



Като треньор той изведе Италия до световния връх през 2022-а година, а днес тимът му защити трофея си, надделявайки над България на финала на Мондиал 2025 във Филипините.