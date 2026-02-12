Историческо решение за пчелите в Амазония: Те са първите насекоми с юридически права
През последните месеци в две области на перуанската Амазония бяха приети нормативни актове, които признават на тези ендемични видове – които, за разлика от европейските пчели, нямат жило – правото да съществуват и да процъфтяват. Според Guardian, тези пчели се отглеждат от коренното население още от доколумбовата епоха и се считат за основни опрашители на тропическия гори, поддържайки биоразнообразието и здравето на екосистемите.
Въпреки това, те са изправени пред сериозни заплахи: климатични промени, обезлесяване, пестициди, но и конкуренция от европейски и африкански пчели. Учените и активистите от години се стремят да включат тези видове в международните "червени списъци“ за защита.
Констанца Прието, директор на Earth Law Center за Латинска Америка и член на кампанията, заявява: "Този регламент бележи повратна точка в отношенията ни с природата: той прави безжилните пчели видими, признава ги като субекти на права и потвърждава тяхната съществена роля в опазването на екосистемите“.
Инициативата се основава на дългогодишни проучвания и информационна кампания, ръководена от Роса Васкес Еспиноза, основателка на Amazon Research Internacional. Espinoza, химик-биолог, започнал да изучава пчелите през 2020 г., когато й е възложено да анализира меда им, който се използва в местните общности по време на пандемията, в райони с ограничен достъп до лекарства за Covid-19.
Както тя споделя, анализът разкрива стотици молекули с известни биологични и фармацевтични свойства: противовъзпалителни, антивирусни, антибактериални, антиоксидантни и дори противоракови. След това започва експедиции в Амазония, за да документира, в сътрудничество с коренното население, традиционните методи за откриване и отглеждане на пчели.
Безжилните пчели се считат за най-древните видове пчели на планетата. Приблизително половината от 500-те известни вида в света живеят в Амазония, където опрашват над 80% от флората, включително култури като какао, кафе и авокадо. В същото време те имат дълбоко културно и духовно значение за коренните народи Ашанкина и Кукама-Кукамирия.
