Три двойки черни лешояди успешно излюпиха малки, с което видът се завръща като гнездящ в българската част на Родопите след повече от три десетилетия отсъствие. Добрата новина бе установена по Великден, когато при мониторинг на гнездата екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) успя да наблюдава и заснеме новоизлюпените малки. Последното доказано гнездене на черен лешояд в региона датира от 1993 г., което прави настоящото събитие историческо за българската природа.

Реинтродукцията на вида в района беше започната от БДЗП, Фондация "По-диви Родопи“, испанската организация ГРЕФА и Rewiliding Europe през 2022 г., като до момента в природата са освободени 40 птици.

"Усилията вече дават видими резултати – през тази година в българската част на Източните Родопи са регистрирани 8 двойки, като 7 от тях са заели изкуствените гнезда, направени от екипа на БДЗП и фондация "Карталско гнездо“. От тези двойки 4 пристъпиха към мътене, като от тях 3 имаха успех“, коментира ръководителят на проекта д-р Добромир Добрев от БДЗП.

След възстановяването на популацията на белоглавите лешояди в България, завръщането на изчезналия черен лешояд в Родопите е поредното огромно природозащитно постижение. Черният лешояд е най-едрия от лешоядите срещащи се в Европа. Храни се само с трупове на умрели животни. Освен че имат важна роля като "санитари“ в природата, лешоядите са и привлекателна атракция за туристите от страната и чужбина, които посещават Източните Родопи.