Манол Пейков – това бяха хората, които се поклониха и поднесоха цветя пред жертвите на този безпрецедентен акт на насилие. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС историкът и преподавател в Американския университет в Благоевград проф. Евелина Келбечева.
В Дом на киното "Одеон“ на 3 февруари от 18:00 часа ще бъде представен документалният репортаж "Отломки от един следобед“, посветен на изложбата, посветена на атентата в катедралата "Св. Неделя“ от 16 април 1925 година.
Въпросът, който искаме да повдигнем, е контекстът, в който да поставим това събитие. Вече знаем, че то е заповядано и пратено, имаме документите и точните суми. Между 1923–1925 г. Москва прехвърля в България 27 милиона български лева, с които да се създаде огромна терористична мрежа в цялата страна. Когато българските власти успяват да разбият част от тези групи, се разбира какви невероятни пари се разпределят между членовете на Българската комунистическа партия за терористична дейност“, казва тя.
"Тогава един професор взима 3 хил. лв., един съдия – 4 хил. лв., един комунист-терорист – 5 хил. лева. Това са данни и факти, документално подкрепени и показани на двете изложби миналата година“, обясни тя.
Тя припомни и за организираната миналата година дискусия.
"За първи път в България дойдоха всички членове на борда за европейска памет и съвест. Беше важно да се види интересът на една подобна организация“, припомни историкът.
"Отделните няколко конференции, които бяха на много високо научно ниво, а отсъстваха от медийното пространство, показват нивото на интерес и свобода“, отбеляза тя.
Историк: Как нито един член на парламента не предложи една минута мълчание в памет на жертвите от 1925 година?
