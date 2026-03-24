Никаква улица няма да се казва Бетхат Паша, но не бива в българската столица да доминират имената на чужди герои в кавички или без особено руски. Това каза историкът проф. Пламен Павлов в предаванетонаКогато след освобождението е планира на уличната мрежа, цяла комуникацията на града, той е бил съвразително малък град. Сега в момента е милионен град.и няма логика основните му артерии да бъдат кръстени на хора като Аксаков, като Дундуков, Корсаков, като Цар освободител и какво ли не е. На имената на нашите царе да бъдат по някакви малки периферни улички. То не е въпроса в мащабите, а в собстевното ни отношение към историята ни.По думите му това се отнася не само за София, но и за други български градове."Да ме прощават тези защитници на ушпатриотизма, които на практика бояват с имената на чужди фактори", цаяви още той.