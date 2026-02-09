Румен Радев е човек на действията. Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента. Подкрепям позицията му за еврозоната и считам, че преминаването трябваше да бъде по-премерено. Избързахме с конвергентния доклад. Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева в ефира на NOVA NEWS.
На въпроса дали ще се включи в екипа на Румен Радев, или ще участва в изборите, Митева отговори: "Нека да се насрочат изборите, да започнат да текат сроковете по изборния закон и всички ще разберем кой къде ще участва“. Тя призова към търпение и подчерта, че все още е рано за конкретни отговори.
Митева уточни, че слуховете за евентуално излизане от еврозоната или ЕС са спекулации и не съответстват на позициите на Радев.
Относно украинската криза, Митева подчерта: "Аз лично винаги съм гласувала против изпращането на оръжие за Украйна, защото не вярвам, че войната може да се спечели така“.
Митева подчерта нуждата от разумни промени в Конституцията и антикорупционното законодателство: "Закриването на антикорупционната комисия и прехвърлянето на функции към други институции беше грешно. Законът за съдебната власт и Висшият съдебен съвет имат сериозни проблеми, които трябва да се решат“, смята политикът.
Тя коментира и политическата риторика и сътрудничеството с различни партии така: "Навсякъде има свестни хора и специалисти, които могат да бъдат използвани. Трябва да се търси нормалност, а не ляво - дясно“.
В отговор на въпрос за изборните промени и ограниченията на секциите в чужбина Митева каза: "Разделянето на българските граждани според етническото им самосъзнание е безобразие. Всеки българин, независимо къде живее, трябва да има право на глас“.
Ива Митева: Избързахме с Конвергентния доклад, подкрепям позицията на Румен Радев за еврозоната
© NOVA NEWS
Още по темата
/
Даниела Везиева за доходите и цените у нас: Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега няма да отида, така се регулира пазарът
07.02
Икономисти: Наблюдаваме до 0,5% допълнителна инфлация от закръгляне на цените, която е по-видима при услугите
07.02
Кристин Лагард приветства Димитър Радев за участието му в заседанието на ЕЦБ по парична политика
04.02
Още от категорията
/
НСИ: Българите ще се въздържат от ремонти на дома и купуване на нова кола през следващите 12 месеца
13:09
Фискалният съвет: Допълнителното пенсионно осигуряване може да допринесе за по-висока финансова сигурност на бъдещите пенсионери
11:50
Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари
08:57
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.