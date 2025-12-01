Ива Митева.
"Първото и водещото са интересите на държавата и хората. Смятам, че протестите трябва да завършат наистина с оставката на този кабинет, иначе това ще бъде една дълга агония, която няма нужда да продължава, защото ще е на наш гръб. И най-лошото е, че ще е на наш гръб тогава, когато вече ще сме в еврозоната,“ посочи гостът и добави, че въпреки че България не е изпълнила реално изискванията за конвергенция, като дори Тошко Йорданов признава, че "дефицитът е изпълнен със счетоводни врътки и инфлацията е ужасна“, ЕС се нуждае от свежи пари и от държава, която да показва, че Общността се развива добре в лицето на България.
Въпреки заявките на политиците, в това число на вицепремиера Зафиров, който казва, че те са поели ангажименти към хората и че компромиси няма да правят с доходи, пенсии, здравеопазване, семейство, състояние на общините, то държавният бюджет разкрива съвсем друга картина, каза още Митева, като даде пример с лошите условия на труд и възнаграждения на лекарите. "Иска ми се протестите да не спират, защото и до момента няма решение за оттегляне на този бюджет, въпреки че започват да договарят, но погледнете хората, които са на масата за преговорите – това са техни хора. Така че няма как да ни убедят, че тези техни хора ще се съгласят или ще са по-остри и ще удовлетворят изискванията на протестиращите,“ обясни Митева, като според нея трябва да се стигне до оставката на този кабинет, "най-малко защото аз не виждам хора способни да осъществят нещо в този парламент“.
"Бюджетът е като домино: ако нещо намалите и махнете, трябва да увеличите друго, само че разходите няма да ги променят, защото искат да им остане възможността за банкови гаранции, да не говорим, че това е противоречие на закона за ББР, за да купуват дялови акции от "Лукойл“ евентуално, ще си оставят сигурно национализацията на Тотото. Ще си оставят всичките онези програми и вдигания в полза на общините, на тези общини обаче, които са се снимали където трябва. Т.е. те няма да махнат нищо от това, което им е необходимо за едни избори. Така че няма как бюджета да не излезе на дефицит,“ каза Митева.
Според нея демокрацията е застрашена от "лични режими“, тъй като има една нечуваемост от управляващите, където няма никакво партньорство, а по-скоро подчинение и изпълняване на заповеди, което силно напомня на тоталитарните режими.
"Тук са хора, които са дошли без нищо, но са станали богати благодарение на това, че са във властта. Така че тук битката ще бъде между тези, които са взели властта за себе си и тези, които искат да я върнат на хората. Защото властта поизтича от народа, принадлежи на народа и народът трябва да даде съгласието си за тази власт. Аз не смятам, че народът е дал съгласието си точно за тази власт“.
Ива Митева: Сблъсъците и блокадата на парламента са само началото и така трябва да бъде
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
14:22
Финансовият министър: Всичко, за което се договорим, с бизнеса и синдикатите, ще намери отражение в Бюджет 2026
30.11
|пон
