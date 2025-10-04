Новини
Ивайло Иванов: Русия цели да види как действа противовъздушната отбрана на НАТО и да си направи своите изводи
Автор: Веселка Иванова 21:49Коментари (0)69
© Фокус
Голямата цел на руския президент е НАТО да бъде политически разделен и в крайна сметка разрушен. Това е новата му цел и в момента тя е изтеглена като приоритет. Ще видим увеличаване на провокациите от страна на Русия, особено ако няма пробив на фронта от руска страна до пролетта на следващата година. Това каза Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“ в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Атаките с дронове от страна на Русия са тест за реакцията на европейските страни. Навлизането на дронове и самолети във въздушното пространство на НАТО е откровена провокация, която цели няколко неща. "Първо, Русия да види как действа противовъздушната отбрана на страните членки на НАТО, да направи своите изводи за това, готвейки се за евентуален конфликт срещу нас, да оптимизира своята тактика и стратегия, за да преодолее тази противовъздушна и противоракетна отбрана. На второ място това трябва да предизвика страх, объркване и паника в населението на съответните държави и на Алианса като цяло, което да блокира възможността да бъде взето адекватно политическо решение за отговор на тези провокации от руска страна. Това е подкрепено с повишаване на реториката за това, че всеки адекватен отговор, какъвто би бил свалянето на тези нахлуващи във въздушното пространство на НАТО летателни обекти, едва ли не автоматично ще доведе до пряк военен конфликт с Русия, което трябва да уплаши допълнително обществеността и да ни разубеди да предприемем каквито и да било действия срещу тези провокации“, обясни Иванов.

По думите му, ако Русия не постигне военни успехи на фронта до пролетта на следващата година, Владимир Путин ще трябва да намери оправдание за това защо води най-дългата война в съвременната история на Русия без да е постигнал никакъв значим успех. "Той ще се опита да покаже на руската общественост и да я убеди, повтаряйки лъжите, че Русия е принудена да води тази война, защото Западът и НАТО имат агресивно поведение и искат да разрушат руската държава. Все по-често и във все по-големи мащаби ще чуваме тези лъжи“, прогнозира Ивайло Иванов.

