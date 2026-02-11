Ивайло Калушев купува хижа "Петрохан" за 49 084 евро, имал още 21 имота
Тези имоти, които са разпръснати по цяла България, са придобити от покупка, дарение или чрез завещание като част от тях са били продадени, пише businessnovinite.bg
Хижа "Петрохан“
Този имот е най-големият от всички. Покупката е направена на 23 януари 2020 г. от фирмата на Фидос Искренов, бащата на искра Фидосова. Според данните, цитирани от имотния регистър, цената е 96 000 лв. или 49 084 евро. Според 24 часа реалната цена е значително по-голяма.
Имотът в с. Българи
През май 2023 г. той купува парцел и половин декар в село Българи за 5 хил. евро. Месец по-рано пък се сдобива с двуетажна къща в селото, чиято цена е 60 хил. евро.
Останалите имоти
През 2021 г. майка си Калушев получава като дарение апартамент в София близо до Докторската градина, цената му, по данъчна оценка, 79 хил. евро. През 2024 г. по силата на завещание придобива от баща си още един апартамент, който е 54 квадрата в район "Красно село“.
Пак от баща му, но чрез дарение, се снабдява с парцел от близо декар в София на стойност 24 хил. евро. През 2021 г. получава дарение от майка си и пастрока си, което е имот в село Долни Драгойча.
Имоти в Мексико
Твърди се, че Ивайло притежавал и имоти в Мексико. Това става ясно от негови публикации в социалните мрежи. Там бил закупил два имота, в които вдигнал будистки ступи. Калушев е притежавал и пещера на Ривиерата на Юкатан. По негови твърдения там водел туристи и така се издържал.
Той е инвестирал големи суми в построяването на две базови станции за мрежа за мобилни телефони в джунглата.
