Ивайло Мирчев определи основната задача пред бъдещото служебно правителство след консултациите при президента Илияна Йотова, като подчерта, че очакванията на протестиращите са за реални действия срещу зависимостите във властта.
"Стотици хиляди в цялата страна поискаха разрушаването на този модел", заяви Мирчев в ефира на БНТ.
За да има честни избори, е необходима незабавна смяна на ръководствата в ключови институции като МВР, ДАНС и прокуратурата, според Мирчев. По думите му служебният кабинет трябва да сложи край на практиките за купуване на гласове и политически чадър над техните организатори.
"Ако искаме да имаме честни избори, трябва да се започне с голямото ринене. Трябва да има вътрешен министър, който да е вътрешен министър, не да е сламено човече. Означава да се смени главният секретар. Означава да се смени временният шеф на ДАНС", коментира той.
Сред приоритетите, поставени от ПП-ДБ пред президента, са още спирането на източването на публични средства в здравеопазването, контрол върху разпределението на средства към общините и реформи в земеделието и горските стопанства.
Мирчев остро разкритикува и предложенията за промени в Изборния кодекс, които ограничават секциите в чужбина, и ги определи като обслужващи договорки между ГЕРБ и "Възраждане". По думите му това лишава хиляди българи зад граница от реално право на глас.
