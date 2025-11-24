Ивайло Мирчев.
"По изрично желание на китайската страна, уточняват от международния отдел на ГЕРБ и се оправдават още с протокола. Знамето обаче досега не е било махано за други международни посещения, откакто е сложено през 2022 г.", написа Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" заяви, че присъствието на украинското знаме е символ, знак на солидарност.
"Какво става със солидарността, като приберат знамето? И въобще, ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно, подкрепя ли я наистина, или просто слага там едно знаме, да се отчете пред остатъка от Европа?'', написа той.
Ивайло Мирчев: Ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно, подкрепя ли я наистина?
