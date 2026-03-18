Ивайло Мирчев пред БНТ.
По думите му Божидар Божанов е национален рекордьор по брой преференции. "Няма народен представител с повече, дори тези, на които им купуваха гласове. Божанов бие всички, защото хората го харесват. Когато има коалиция и се взимат решения как да изглеждат листите и има партийни квоти, водачите са различни. Още преди време предложихме да няма парцелиране и депутите да бъдат оценявани спрямо приноса и свършената работа“, отбеляза Мирчев.
По отношение на Явор Божанков той коментира, че ПП е сигнализирала, че той няма да присъства в листите ѝ и затова той получил номинации от местни организации на ДБ. "Той е страхотен оратор и беше гражданска кандидатура. В момента, в който го предложихме обаче, получихме отказ. За да се яви нашата коалиция на избори, са необходими подписите на четиримата съпредседатели. В "Да, България“ е имало депутати, гласували различно от всеобщото решение на партийния орган, но въпреки това не сме изключвали никого. Ако зависи от нас, бихме избрали да имаме 121 депутати, така че да можем да разградим модела. Ако обаче това не се случи, трябва да влизаме в коалиция, да правим компромиси или още по-лошо - да сме в "сглобка“, коментира съпредседателят на ПП-ДБ.
Мирчев не отрече възможността за коалиция с Румен Радев, но и не потвърди. "Гледаме само на запад, искаме силна България в силна Европа“, потвърди той. И предложи организиране на телевизионен дебат между него, Румен Радев и Бойко Борисов.
Според Мирчев служебното правителство е микс от хора, които са били в ПП и ГЕРБ.
