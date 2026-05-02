Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев разкритикува решението на "Продължаваме промяната" да сформира самостоятелна парламентарна група, определяйки го като "голяма политическа грешка". Пред bTV той постави под въпрос и идеята за "общ съюз за парламентарни действия', като я нарече неясна и недотам добре дефинирана.
"Запознахме се с документа в момента, в който ни казаха, че искат да се разделим. И беше доста особен. Самият документ по-скоро включва намерения, а не структура и конкретен план“, заяви Мирчев.
По думите му има доста работа по него и на този етап е доста недовършен. Той подчерта, че от "Да, България“ са направили опит да предотвратят разцеплението.
Мирчев посочи, че решението за оставане в обща парламентарна група е било подкрепено почти единодушно от Националния съвет на партията. Имало е само един глас "за“ разделянето на две парламентарни групи.
Според представителя на "Да, България“ разделянето е в разрез с очакванията на избирателите.
"Когато 10 дни след изборите им казваме, че "Продължаваме промяната“ напуска, не е честно към самите хора“, коментира Мирчев.
Той призна, че различия между ПП и ДБ винаги е имало, особено по икономическите политики – от ДБ винаги са били против раздаването на помощи "на калпак“. Но допълни, че подобни спорове са нормални. "Във всяка коалиция има дебати и спорове. Това не означава, че трябва да реагираме емоционално“, уточни депутатът.
Относно бъдещи избори, включително президентските, той допусна възможност за общ кандидат.
"Няма причина да не подкрепим един и същ кандидат, но е вредно да се коментират имена в момента“, каза Мирчев относно споменаването на служебния премиер Андрей Гюров като общ кандидат на двете формации за президент.
