Трябва да живеем в страна, в която не властва правото на силата, а властва  силата на правото. Много трудно е в днешната геополитическа обстановка това да се случи. Патриотизмът трябва да е на първо място за нас. Но българският патриотизъм е на правилното място единствено в Европа, не в Русия, не в Путинова Русия. Бъдещето на България винаги е било в Европа и така ще продължава да бъде. А САЩ могат да бъдат наш партньор тогава, когато силата на правото тържествува. Това заяви  съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев

Според партийния лидер, изборът на Андрей Гюров за служебен премиер е шанс за страната, защото така е избегната опасността служебният министър-председател да бъде зависим от Делян Пеевски. А от служебното правителство зависи ограничаването на купения и контролиран вот. “Гюров е доказал, че е независим", каза Мирчев пред БНТ. 

По думите му, той с известна изненада е открил на консултациите при президента Илияна Йотова, че приоритетите, които са заявили ПП-ДБ, са и приоритети на президента. Той отрече да е имало договорка с нея за Гюров. “Защото и тя, и ние изложихме едни и същи приоритети: силен МВР министър, който да има куража да се пребори с купувачите на гласове, да се изправи срещу престъпния модел Борисов-Пеевски, да уволни всички шефове на областните дирекции на МВР, главния секретар; областните управители също  да бъдат сменени - защото част от купуването на гласове минава от там; а министърът на правосъдието първо трябва да инициира смяната на незаконния и.ф. главния прокурор", заяви той.

Мирчев добави, че трябва да се пресече контролирането на гласове чрез ловните и горските стопанства и да се пресече краденето на милиарди в Министерството на здравеопазването, както и да се стартират реформите, за които настояваха в многобройните си протести младите лекари. 

“Ние винаги сме стояли на едно място - Европа, Шенген, силна България в силна Европа, други са се приближавали към нас", каза съпредседателят на “Да, България". И напомни за “един човек" (Бойко Борисов), който “говореше за платноходки в Черно море, строеше Южен поток и гонеше Путин по коридорите да му показва снимки".

На въпрос на водещия за евентуална коалиция на ПП-ДБ с бъдещата формация на Румен Радев, Мирчев отговори: “Не сме видели управленската програма на Радев, не сме видели и хората му. Чухме за Русия и Китай в “Панорама", но не чухме за Европа от Радев - а точно там са добрите примери, не в Русия и Китай."

"Трагедията край Петрохан и Околчица бе използвана по много гнусен политически начин", каза Ивайло Мирчев. И обвини ДАНС, ГДБОП и МВР като цяло, които са имали отношение по случая, че са бездействали в продължение на 5 години. А информацията, поискана от ПП-ДБ за този период така и не е предоставена публично, въпреки че са започнали да излизат много нови факти дори само от предоставените от прокуратурата на парламента документи по разследването за шестимата загинали.