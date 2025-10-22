ЗАРЕЖДАНЕ...
Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота
Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по отношение на решението лидерът на "ДПС-Ново Начало" да продължава да подкрепя кабинета, предаде репортер на "Фокус".
"ГЕРБ и ДПС-Ново начало вече са една партия и това е страшно за страната ни. Ние ще се противопоставим много на това и скоро ще разберете как. Имаме план "отпор", категоричен бе Мирчев като допълни още, че Борисов е приключил - пенсиониран е, а решенията се взимат от Делян Пеевски.
"Аз бях му написал в един SMS, че страхът му да вкара Пеевски в санитарния кордон, всъщност доведе до тази катастрофа за тях", заключи депутатът.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов апелира за нов избор на ВСС.
"Това е единственият начин да се извади Пеевски от съдебната власт, което е в основата на системността на политическата криза", каза Божанов.
