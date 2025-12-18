Ивайло Мирчев в Х във връзка с поредния протест срещу Бюджет 2026 г.
ФОКУС припомня, че демонстрации имаше освен в столицата, но и в редица други градове в страната. Исканията на хората са: съдебна реформа, борба с корупцията, машинно гласуване, свалянето на охраната на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
Мирчев добави, че българите искат честни и свободни избори - с машини, "без мизериите с хартията, която докарва онези гласове, които КС обяви за фалшиви и в полза на Пеевски."
Готови са да бранят изборите от купения и корпоративен вот. Да стават доброволци - пазители на вота. Хората знаят, че истинската промяна става, когато имаш представителство, когато изискваш непрестанно от него и когато си дал ясна заявка какво трябва да се случи. И че този път трябва да се гласува - мощно и с твърдост. Хората знаят, че сега Пеевски и Борисов се правят на умрели лисици и чакат празниците - белким отшуми гневът и успеят да се прегрупират. Ще падат охрани, ще се напускат кабинети, ще се смотаят страхливо, докато се надяват да изтлее недоволството. Лошата новина за престъпния тандем е, че няма да им се получи. Няма да стане! Тези хора на площада няма да позволят да бъдат излъгани с бутафорни имитации и премятания. Твърде много са гледали наглите изпълнения на тези двамата. Ще се реже до здраво и ще се гради.
Ивайло Мирчев: Този път трябва да се гласува мощно и с твърдост
