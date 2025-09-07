Новини
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
Автор: Екип Ruse24.bg 18:58Коментари (0)94
© NOVA
Случаят с побоя над шефа на ОД на МВР-Русе поставя няколко допълнителни въпроса – направена ли е кръвна проба на полицая, на съседа му, има ли наличие на алкохол, кой е бил агресора в ситуацията. Наоколо има много камери, а няма записи. Нека видим какво се е случило. На мен ми е трудно да повярвам, че двуметров мъж, трениран полицай, може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Вот на недоверие

"Нашата работа като опозиция е да внесем аргументиран вот на недоверие, така, както се прави. А не като пиар вотовете, които "Възраждане" прави, за да циментира управлението. Ние трябва да покажем на обществото какво представлява това управление и каква е опасността, ако то продължи да съществува", заяви Мирчев. И допълни, че вотът на недоверие може да бъде подкрепен от всеки.

"Аз съм сигурен, че ако Борисов прочете нашите мотиви, той ще се възмути и ще гласува вота на недоверие на правителството", посочи още той.  

Мирчев обясни, че темата на вота е "завладяната държава" и обвини за това Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Протестите

Мирчев определи протестите на ПП-ДБ като радикални. И допълни, че търпението на хората е приключило.

Визитата на Атанас Зафиров в Китай

Политикът подчерта пред NOVA, че Атанас Зафиров е вицепремиер на България е не би трябвало да присъства на събитие заедно с лидерите на Русия и Северна Корея.

Президентските избори

Мирчев посочи, че България трябва да има проевропейски президент, който да се бори със завладяната държава. И поради тази причина не може да има обща кандидатура с ГЕРБ на този етап.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
