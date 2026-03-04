Няма миграционен натиск към този момент. Днес сутринта ни информираха само за едно задържано лице на границата. Това каза на брифинг на Министерски съвет заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.По думите му няма причина да се притесняваме от миграционен натиск заради войната в Близкия изток.