ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Анчев: СГП отказа да образува производство по сигнала за руска пропаганда в български медии
©
съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев.
"Вчера бяхме уведомени от Софийска градска прокуратура, че е отказано да бъде образувано наказателно производство за престъпление от общ характер поради липса на данни за извършено престъпление“, посочи Анчев. Той добави, че в постановлението има "една много интересна витиевата фраза“, цитирайки:
"Българската медийна платформа "Поглед Инфо“ използва източници от руски медии, част от които попадат в списъка с руски медии, на които е забранено да извършват и нямат лиценз на територията на Европейския съюз. Но не са налице данни за директното им предаване или разпространяване.“
"Хем така казвах, хем онака“, коментира Анчев. "От една страна налице е това, за което ние сезираме нашите държавни власти – че има пряко препредаване на руска медийна пропаганда, санкционирана от Европейския съюз, но в същото време няма налице данни за престъпление.“
Той подчерта, че проблемът може да се дължи на несъответствие между националното и европейското законодателство.
Анчев припомни, че според изследването на Атлантическия съвет от 50 хиляди наблюдавани статии, 23 432 са буквални преводи, без абсолютно никаква редакторска намеса от руски медии, които са в санкционните списъци на Европейския съюз и САЩ.
"Директни препратки, директни преводи на статии от Russia Today и "Царград“. Ако това не е директно предаване или разпространяване, аз не знам какво по-директно би могло да бъде“, каза още той.
По думите му, след сигналите на съвета е имало добър диалог с прозападните политически партии, но от това не последвало нищо конкретно.
"България е фронтова държава – слава Богу, все още на идеологическия фронт, не на горещия фронт, както е в Украйна. Но ние трябва да вземем мерки за опазване на нашето общество, защото иначе ще се превърнем в лесни жертви на държава-агресор, каквато е Руската федерация“, предупреди Анчев.
Относно реакциите на институциите, той заяви:
"От КРС получихме отговор, който е толкова мъглив и витиеват, явно писан от някой бюрократ, че дори не си заслужава труда да го чета.“
"Служителите на ДАНС, с които разговарях, бяха професионални, но въпросът е към ръководството – какво се прави по отношение на руската заплаха спрямо българската държава?“, попита още той.
Анчев подчерта, че има открито проруски партии, които проповядват антиевропейска и дори антинационална политика, и заяви, че службите трябва да наблюдават подобни формации.
"От гледна точка на Руската федерация тя е един добър посланик, защото върши това, за което е изпратена – да насажда разделение в българското общество. Във всяка една добре организирана държава тя отдавна щеше да бъде обявена за персона нон грата“, заяви Анчев по отношение на руския посланик Елеонора Митрофанова.
Още по темата
/
Зафиров: На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал
10.10
Ивайло Иванов: Русия цели да види как действа противовъздушната отбрана на НАТО и да си направи своите изводи
04.10
Стефан Янев за Тръмп: Виждам промяна в изразните средства, които използва. Но промяна в поведението му няма
30.09
Велизар Шаламанов: Трябва да докажем на Русия, че не може да разделя и да противопоставя страните в ЕС
29.09
Още от категорията
/
Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България! Споделям мнението на Борисов!
19:16
Вълчев: От следващите десетилетия ще зависи дали ще имаме достатъчно учени, на които да разчитаме за нашето развитие
19:13
Инж. Вълчев: Ползите от изграждането на АМ "Рила" ще бъдат повече, отколкото разходите за нейното изграждане
19:12
Регионалният министър: От утре товаримостта на камионите ще бъде контролирана от асфалтовите сензори
17:06
ПП-ДБ предлагат: Създаване на комисия за "Хемусгейт", изслушване на министър Митов и на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев
16:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отново студ в България
18:28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.