"Прогресивна България" ще застане зад модернизацията на Българската армия и нейното развитие. Всичко, което казахме по време на предизборната кампания, може да бъде очаквано от гражданите. Това заяви заместник-председателят на 52-рото Народно събрание от "Прогресивна България" Иван Ангелов пред журналисти по време на военния парад в София, предаде репортер на ФОКУС.

Той обясни, че ще продължат усилията си за реформа в съдебната система, включително във ВСС, избора на главен прокурор, както и за промени във всяка част на социално-икономическия живот. По думите му ще бъдат предприети действия и за справяне с галопиращите цени.

Теглене на нов дълг

ФОКУС припомня, че вчера по време на консултациите при президента Илияна Йотова депутатът от "Прогресивна България" Гълъб Донев заяви, че "може би едно от първите действия на новото правителство ще бъде да заложи нов лимит на дълга". Думите му предизвикаха сериозни критики от страна на опозицията.

Ангелов коментира изказването на Донев, като посочи, че към 31 март е отчетен рекордно висок бюджетен дефицит.