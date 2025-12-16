След години отлагания и при цена, която днес е двойно по-висока в сравнение с преди две години, Министерството на транспорта в оставка одобри европейското финансиране за интермодалния терминал в Русе. Проектът е за близо 117 млн. лева, като над 97 млн. са безвъзмездна помощ от ЕС. Това написа народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев във Facebook.Припомняме, че по-рано днес М. Общата стойност на проекта е близо 117 млн. лева.Терминалът ще се изгради на територията на закритата гара Русе изток разпределителна и включва нова жп гара със седем коловоза. Според него инвестицията има потенциала да промени ролята на Русе в транспорта и логистиката, тъй като заедно с бъдещия трети мост над Дунав и с модернизацията на ЖП линията Русе-Варна градът може да се превърне в основен вход за товарните потоци от Черноморието и Изтока към Централна и Западна Европа.И допълни: "Сега най-важният въпрос е този проект най-сетне да започне и да бъде изпълнен качествено и в срок. Ще бъде ли свързан с проблемния тир паркинг - рекетьор? Очаква се през януари 2026 г. да бъде обявена обществена поръчка за проектиране и строителство, а след това обектът да бъде отдаден за експлоатация на частен оператор. Ще има ли хора на мафиотските босове отново? Ще следим отблизо".