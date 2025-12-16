Иван Белчев: Цената на интермодалния терминал скочи двойно. Ще има ли хора на мафиотските босове?
Припомняме, че по-рано днес Министерството на транспорта и съобщенията одобри европейското финансиране за изграждането на интермодален терминал в Русе. Общата стойност на проекта е близо 117 млн. лева.
Терминалът ще се изгради на територията на закритата гара Русе изток разпределителна и включва нова жп гара със седем коловоза. Според него инвестицията има потенциала да промени ролята на Русе в транспорта и логистиката, тъй като заедно с бъдещия трети мост над Дунав и с модернизацията на ЖП линията Русе-Варна градът може да се превърне в основен вход за товарните потоци от Черноморието и Изтока към Централна и Западна Европа.
И допълни: "Сега най-важният въпрос е този проект най-сетне да започне и да бъде изпълнен качествено и в срок. Ще бъде ли свързан с проблемния тир паркинг - рекетьор? Очаква се през януари 2026 г. да бъде обявена обществена поръчка за проектиране и строителство, а след това обектът да бъде отдаден за експлоатация на частен оператор. Ще има ли хора на мафиотските босове отново? Ще следим отблизо".
