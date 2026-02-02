Диференциално тарифиране е мярка, която стимулира прилагането на енергийна ефективност, и макар да е по-трудно за големите компаниите и търговците, прилагането му би било много полезно и важно за битовите потребители. Това каза в предаванетонапредседателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски.Несправедливостта при плоската тарифа идва оттам, че и богатият, и бедният плащат една цена. "Само че богатият няма никакъв проблем да си праща двойни сметки, защото разходите за електроенергия са пренебрежимо малки на фона на неговият бюджет на фирма или на домакинство, докато за бедния потребител тази цена е много важна за неговият стандарт на живот,“ обясни гостът и добави, че с въвеждането на тарифирането в зависимост от потреблението е стимул за енергийната ефективност, като по думите му гарантирано ще падне потреблението на енергия.Предложението за Диференциално тарифиране е част от пакет от мерки, важни за реформата в енергийния сектор, част от програмата от дейности в обществена полза на Българския енергиен и минен форум. "Това е последният ни опит нещо да се модернизира в нашата енергетика. Основният ефект на тази програма е в развитие на икономиката, селското стопанство и индустрията. Области, в които могат да дойдат огромни инвестиции: за оранжерийно производство, за напояване, за транспорт по Дунав, за изглаждане на малки ВЕЦ-ове и ПАВЕЦ-ове. В тези направления има инвестиционен интерес.“