Ако "Топлофикация София“ спре да работи, София ще мине на енергиен режим, тъй като ще започнат пожари. Мрежата не е проектирана за натоварване от 2000 мегавата. Това каза председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на РадиоПреди дни експерти от организацията представиха разработка на тема "Интегрирана програма за развитие "Енергетика+“.Едно от предложенията е Българският енергиен холдинг да се превърне в оперативен холдинг. "Сегашната му функция на финансов холдинг беше измислена навремето от Овчаров с единствената идея да обезпечи проекта "Белене“. Днес той има нови функции. Ние виждаме в него спасителната роля за "Топлофикация София“. "Топлофикация София“ не е обикновено енергийно дружество, а критична за енергийната сигурност компания. Ако тя фалира, ще фалира и столицата“, обясни Хиновски.Според него единственият вариант за спасяване на "Топлофикация София“ е рекапитализация на дружеството. Това може да стане със средства от Фонда за саниране на жилища, който възлиза на 2,5 милиарда лева държавни средства. Друга част от средствата може да дойде от продажбата на активите на един от ТЕЦ-овете. "С тези две стъпки може да се оздрави "Топлофикация София“. Другият начин е да платим от джобовете си“, добави Иван Хиновски.Енергийните експерти предлагат и концесиониране на геотермалните води. "Северна България е изключително богата на нископотенциална геотермална вода с температура 60-70 градуса. Тя е с висока соленост и не може да се използва нито за пиене, нито за СПА центрове. Чрез термопомпи тази вода може да бъде използвана за изграждането на голям брой оранжерии за производство на зеленчуци, цветя, дори за интензивно рибовъдство. Това е зона, в която ще има работни места, ще има инвестиции. Топлофикациите в Разград и Шумен могат да станат беземисионни дружества и цената на топлинната енергия да спадне“, обясни експертът и допълни, че вече има огромен инвестиционен интерес за участие в тези проекти за концесиониране на водата.Българският енергиен и минен форум предлага и незабавен мораториум върху изграждането на големи фотоволтаични мощности. "Не е тайна, че всички големи фотоволтаични проекти са чужди инвеститори или местни олигархични структури с огромен натиск върху електрическите дружества. Всички изградени досега са изградени в нарушение на основните нормативни документи – всички те са с временно присъединяване, което е абсолютно недопустимо“, подчерта Иван Хиновски.В момента има 7 големи фотоволтаични централи над 100 мегавата, които се управляват трудно. "Трябва да се мисли за повече базови мощности и повече регулиращи мощности. Показателите на нашата енергийна система са такива, че при изключване по някаква причина – честотно смущение или смущение по баланс, цялата енергийна система може да се срине, всичко да изключи. Затова предлагаме тези големи мощности да спрат да се израждат“, обясни енергийният експерт.Експертите предлагат част от блоковете в ТЕЦ-овете да бъдат реконструирани като газови модули, които са високоманеврени и могат да участват в покриването на различни пикове. "Между 19.00 и 22.00 часа системата изпитва огромни трудности, липсват регулиращи мощности“, отбеляза Хиновски.Българският енергиен и минен форум предлага създаване на втора енергийна борса. "Това ще има огромно влияние върху цените на българската независима електроенергийна борса. Това е практика във всички страни в Европа. При нас този монопол се дължи умишлено, за наша сметка“, добави експертът.