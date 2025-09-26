ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Иванов: Основният проблем в Брезник е заради нивото на язовир "Красава" и наличието на манган в питейната вода
Той отбелязва, че не е време да се търси вина или отговорност, а решение.
"Проблемите са свързани и са промените в климата, както и изпуснатия момент за решаване на проблемите", подчерта Зафиров, допълвайки, че "хората не могат да чакат, време е за позитивно решение".
"Брезник е един от най-потърпевшите от климатичните промени, защото тук основното е липсата на водоизточници. От друга страна Община Брезник може да бъде и за пример по отношение на това как се използват средствата по Общинската инвестиционна програма, защото над 90% от проектите тук са за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние", каза регионалният министър Иван Иванов.
Той допълни, че ще бъдат инвестирани над 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа, подчертавайки, че в населените места около Брезник този проблем не съществува.
"Основният проблем е заради нивото на язовир "Красава", който е основният водоизточник на общината", каза Иванов, допълвайки, че има наситеност и на манган в питейната вода.
Регионалният министър обясни, че е възможно да се изолират количествата манган от питейната вода в следващите дни, като обаче до тогава ще се търсят алтернативни източници на питейна вода. За обществените сгради са осигурени и хидрофорни инсталации.
"Обсъдихме и почистване на водните басейни и наличните източници, тъй като те са ключови за района, а част от тях са в лошо състояние. Разгледахме и варианти за изграждане на нови водопроводи, за да може да се използват напълно наличните количества. Не трябва обаче да се работи само с молби и призиви – ние имаме план от ден едно. Общинските инвестиционни програми не могат да покрият напълно финансирането", обясни Иванов.
"Голяма част от проблема е и финансов", допълни Зафиров. Той обясни, че към този момент районът търпи загуби на вода от около 80%.
