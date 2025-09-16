ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Иванов: За цялостното решаване на водната криза в Плевен ще са нужни месеци, може би година
"Безводието е част от общата картина в страната, която е свързана и със засушаването, липсата на валежи, на подземни водоизточници, а също така и безхаберието и лошото управление на инфраструктурата в Плевен и Ловеч", каза той.
Иванов посочи, че малка част от допълнителната вода в Плевен идва от подземните води, а по-голямата е от каналите, които ВиК и на "Напоителни системи" прочистиха.
Министърът каза още, че Ловеч и Плевен ще могат да си отдъхнат от режим на водата когато има валежи, които да захранят река Черни осъм, която захранва водопровода. А за Плевен – от ключово значение е рехабилитацията на водопреносната мрежа. И допълни, че вече се работи по този въпрос.
