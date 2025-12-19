Иван Кръстев: Неприемането на редовен бюджет ще има тежки последици за страната
Той изрази тревога от факта, че България навлиза в нова година без приет държавен бюджет, при положение че паралелно предстои смяна на националната валута. "Това е сериозна грешка – не само политическа, но и чисто техническа“, заяви заместник социалният министър.
Иван Кръстев предупреди, че евентуалното отлагане на бюджета до средата на годината ще има тежки последици – както за над 2 милиона пенсионери, така и за всички общини в страната, които няма да могат да приемат навреме собствените си бюджети и да реализират планираните инвестиции. Забавянето поставя под риск и изпълнението на ключови етапи от Плана за възстановяване и устойчивост. Той припомни, че позицията на БСП-Обединена левица до последно е била за приемане на редовния бюджет именно с тези съображения.
В сферата на социалната политика Иван Кръстев обясни, че неприемането на нов бюджет означава блокиране на важни мерки – увеличение на обезщетението за майките през втората година и възможността те да получават 75% от неговия размер при по-ранно завръщане на работа, както и навременна актуализация на пенсиите. "Това са реални политики с пряко отражение върху живота на хората и те не могат да бъдат отлагани“, категоричен бе заместник-министър Кръстев.
