Има очаквания за по-висока избирателна активност заради появата на нов политически играч. Обявяването на листите, водачите на листи и програмите на политическите партии може да повиши или понижи избирателната активност. Това каза Иван Начев – политолог, изпълнителен директор на Българското училище за политика "Димитър Паница“, в предаванетонаТой очаква тежка и ожесточена предизборна кампания заради появата на нов политически субект и вероятността част от парламентарно представените партии да не влязат в следващия парламент. "Още повече с намаляването на секциите в чужбина и тези ограничения, които не позволяват на българите извън Европейския съюз да гласуват, са засегнати много хора. От една страна говорим за развитието на демокрацията, на правата на гражданите и за облекчаване на изборния процес, а от друга страна виждаме, че става точно обратното с различни законодателни хватки“, коментира политологът.Ролята на служебното правителство е да проведе спокойни и честни избори, да ограничи опитите за купуване на гласове и използването на финансови инструменти за подпомагане на определени общини с цел изкривяване на изборния резултат в полза на една или друга партия, заяви Начев."Имам надежда, че служебното правителство може да извърши този плавен преход между едното Народно събрание и сегашното мнозинство в него и следващото, независимо от това, че наблюдаваме назначения, които са свързани повече с "Продължаваме промяната“. Реваншизъм в една такава ограниченост в мандата на служебното правителство много трудно може да се реализира. Такъв по-скоро може да наблюдаваме в една нова обстановка, в която имаме ново мнозинство в парламента, което сме виждали неведнъж“, добави политологът.Според него случаят "Петрохан“ и мълчанието на прокуратурата засилва позициите на политическите сили, които искат промяна на модела. "Засилва позициите на тези, които твърдят, че има нефункционираща съдебна система или съдебна система, повлияна и завладяна от различни политически формации. Със сигурност налива вода в мелницата на тези, които ще водят кампания срещу липсата на законност и това, което някои въведоха като термин "пленена държава“, добави Иван Начев.