Иван Начев: Има очаквания за по-висока избирателна активност заради появата на нов политически играч
© ФОКУС
Той очаква тежка и ожесточена предизборна кампания заради появата на нов политически субект и вероятността част от парламентарно представените партии да не влязат в следващия парламент. "Още повече с намаляването на секциите в чужбина и тези ограничения, които не позволяват на българите извън Европейския съюз да гласуват, са засегнати много хора. От една страна говорим за развитието на демокрацията, на правата на гражданите и за облекчаване на изборния процес, а от друга страна виждаме, че става точно обратното с различни законодателни хватки“, коментира политологът.
Ролята на служебното правителство е да проведе спокойни и честни избори, да ограничи опитите за купуване на гласове и използването на финансови инструменти за подпомагане на определени общини с цел изкривяване на изборния резултат в полза на една или друга партия, заяви Начев.
"Имам надежда, че служебното правителство може да извърши този плавен преход между едното Народно събрание и сегашното мнозинство в него и следващото, независимо от това, че наблюдаваме назначения, които са свързани повече с "Продължаваме промяната“. Реваншизъм в една такава ограниченост в мандата на служебното правителство много трудно може да се реализира. Такъв по-скоро може да наблюдаваме в една нова обстановка, в която имаме ново мнозинство в парламента, което сме виждали неведнъж“, добави политологът.
Според него случаят "Петрохан“ и мълчанието на прокуратурата засилва позициите на политическите сили, които искат промяна на модела. "Засилва позициите на тези, които твърдят, че има нефункционираща съдебна система или съдебна система, повлияна и завладяна от различни политически формации. Със сигурност налива вода в мелницата на тези, които ще водят кампания срещу липсата на законност и това, което някои въведоха като термин "пленена държава“, добави Иван Начев.
Още по темата
/
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
16:43
ЦИК: Консултациите за съставите на СИК да започнат не по-рано от 12 март, за да се избегнат масови смени на членове преди изборите
12:20
Сарафов: Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото, няма да се поддадем на провокации
10:43
Румен Христов: Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти
10:18
МВнР обяви, че няма да разкрива изборни секции в държавите от зоната на конфликт в Близкия изток
10.03
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
10.03
Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес в Русе ще се приемат до 4 април
10.03
Още от категорията
/
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
22:15
Доц. Григор Сарийски: Блокирането на Ормузкия проток води до оскъпяване на петрола, горивата, азотните торовете и храните
19:40
Тодор Капитанов: Готови сме за стачки, блокади на градския транспорт и на обслужването в "Български пощи"
19:40
Експерт: Не ми се мисли какво може да се случи, ако проектът за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" се провали
10.03
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
10.03
Д-р Спасов за честата, но грешна реплика: Докторе, пиши някакъв антибиотик, какъвто и да е, само и само да ми мине по-бързо
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.