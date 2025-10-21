Обществото ни не е осъзнало изцяло, че спортът е масов социален феномен, медиите не са осъзнали, че трябва да показваме успелите ни личности, а големите и успели спортисти не са осъзнали, че са ярък пример и че не трябва да са по билбордовете с бързите кредити, с фирмите за залози, с електронните цигари. Това каза гл. ас. д-р Иван Неделчев – фитнес треньор, нутриционист и преподавател в Нов български университет, внаРолята на успелите български спортисти трябва да е друга, смята той. "Българските шампиони трябва да са в обществото, трябва да са в медиите, трябва да са в училищата, за да показват правилния път към успеха – с труд, любов и постоянство. Голямата роля на шампиона е да пръска вяра, светлина и добър пример. Децата ще се влюбят във всеки, който докосне сърцата им и чрез добродетели ги поведе в правилната посока“, заяви Неделчев.Той посочи и други проблеми в родния спорт и в ролята на държавата за развитието му. "Научната общност не е влязла в практиката, треньорите не искат да се образоват, материалната ни база не отговаря на съвременните практики, политическият ни елит не осъзнава какви инвестиции и нормативни уредби са необходими, няма реални договорни отношения с големите спонсори, които да инвестират в спорта, родителите не осъзнават какъв тежък товар има върху спортистите.“Съвременните тенденции са професионалните спортисти да изграждат образователни и социални умения, за да бъдат адекватни треньори и ръководители, когато приключат спортната си кариера, заяви Иван Неделчев. "Това, че си бил добър състезател, е невероятна предпоставка. Идваш от тази среда, имаш контактите, познато ти е как функционира системата, но в никакъв случай не е достатъчно от терена директно да седнеш на ръководната позиция. Много от българските ръководители за съжаление не минават по пътя на образованието, нямат тези компетенции, които се изискват от един мениджър – нито психологически, нито педагогически, нито научни основи. Започва една игра на егота, започва сблъсък на големи имена“, коментира той.Според Иван Неделчев Законът за физическото образование и спорта има редица несъвършенства. "Той дава изключително големи правомощия на федерациите, където има ръководители по 15, 20, 25 години. Те са си събрали управителни съвети, близки до тях. Държавата в лицето на Министерство на спорта няма регулаторни механизми, след като гласува бюджета на дадена федерация. Парите трудно достигат до състезателите. На 20-30% от федерациите са им отнети лицензите, голям процент федерации са длъжници или зависими от политици, олигарси, кредитни институции. Това не е бъдеще, това е заробване на спорта“, заяви той.Междуличностните конфликти в големия спорт във всяка една федерация създават предпоставки не за високи спортни постижения, а за разпад и сиви практики, допълни Неделчев и посочи като пример казуса с трикратния световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, който в момента е заплашен от отнемане на състезателни права от Българската федерация по вдигане на тежести. "Много ме притеснява рязката намеса на политическия елит, големите скандали с федерацията. Колкото и той да е здрав психически, колкото и да демонстрира спокойствие, това е голямо напрежение, голям стрес, конфликти, удари под кръста. Мисля, че можем да го загубим, защото историческият прочит на такъв тип ситуации показва, че това никога не свършва добре.“Според Неделчев Насар е феномен в българския спорт и "докоснат от Господ“. "Той не вдига с перфектна техника, а с техника, която не можем да обясним в науката. Ако ти се опиташ да вкараш такива феномени в калъп, в система, ще ги вкараш в стандартния ритъм. Карлос Насар може да донесе една промяна в младите хора, в младите спортисти, в цялото общество, защото той постига своите успехи с Божи промисъл, през призмата на добродетелите. А медалите не са най-важното“, смята той.